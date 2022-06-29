بالفيديو.. العجلان يوضح ما سيتغير في الميثاق العائلي للشركات بالنظام الجديد

الرياض(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي السابق للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال العجلان، أن وضع الميثاق العائلي للشركات في نظام الشركات الجديد.

وأوضح طلال العجلان، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك الميثاق كان يعرف بالميثاق الاسترشادي للشركات العائلة وبحكم أنه «استرشادي» لم يكن يعتد به في الخلاف بين أفراد العائلة.

وأشار إلى أن نظام الشركات الجديد جعل الميثاق الاسترشادي وثيقة رسمية من ضمن الوثائق التي توضع في عقد تأسيس الشركة يمكن الرجوع إليه حال الخلاف بين الشركاء.

وذكر “العجلان” أن الميثاق العائلي أصبح قوة نظامية ومرجع في حالة وقوع أي خلاف بين الشركاء، لأن كثيرا من الشركات العائلة تتفكك وتنهار بسبب وجود الخلافات بين الشركاء.