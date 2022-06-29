بالفيديو.. أخصائية تحذر من أمراض تنتقل بواسطة حمامات السباحة

الرياض(صدى):

حذرت الدكتورة حورية الفرج، أخصائية طب الأسرة، من 5 أمراض معدية يمكن أن تنتقل من خلال هذه الحمامات حال عدم الالتزام بالشروط الصحية.

وقالت حورية الفرج، خلال استضافتها في برنامج «صباح السعودية» على قناة «السعودية»، أن أبرز الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل من المسابح، تتضمن: الفيروسات التنفسية التي تسبب التهاب الحلق واللوزتين والزكام لأن المياه تدخل بشكل مباشر إلى العينين والفم والأنف.

وأوضحت الفرج، أن ذلك بالإضافة إلى: الفطريات بين أصابع القدم، المليساء المعدية، التهاب الأذن الخارجية بسبب دخول المياه إليها وذوبان الشمع الذي يحميها، وعدوى جلدية مثل طفح جلدي على بصيلات الشعر بسبب عدوى بكتيرية.

ونصحت بالحرص على ممارسة السباحة لأنها تحرك الجسم كله، ومفيدة لعضلات القلب، وكذلك خفض ضغط الدم وتخفيض الوزن، كما أنها لا تسبب جهد على المفاصل، فضلا عن تحسين الحالة النفسية.

وأكدت أن الشروط التي يجب توافر في المسابح تشمل: معالجة المياه بشكل صحيح، مراعاة أن تكون المسابح في مكان مفتوح، المسابح الخاصة أفضل من العامة والتي تكون عرضه للعدوى، توافر معايير السلامة في المسبح تحسبا للغرق أو الاصطدام والسقوط.