ارتفاع إنفاق المواطنين على السفر بالخارج ليصل لـ 2.77 مليار

الرياض(صدى):

صعد إنفاق المواطنين على السفر في الخارج بنسبة لامست 350% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي، عن وصول إنفاق المواطنين على السفر في الربع الأول من العام إلى 2.770 مليار دولار، لكنها مازالت أقل من نظيرتها في الربع الأول من العام 2020 بـ16%.

وحققت السياحة السعودية، حجم إنفاق على رحلات المبيت المحلية، بلغ 80 مليار ريال في العام 2021، بزيادة 30% عن العام 2019، بعد تسجيل 60 مليون رحلة مبيت خلال العام الماضي بارتفاع 25% عن العام 2019.

ووصلت نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة لغير الحج والعمرة 76% خلال الربع الرابع من 2021، بينما نما عدد العاملين بالقطاع السياحي بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2020.