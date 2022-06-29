فوائد الزبادي للبشرة وكيفية استخدامه كمعالج طبيعي

أميرة خالد(صدى):

تعمل العلاجات الطبيعية في كثير من الأحيان بشكل رائع، حيث أن الزبادي يعمل على تفتيح لون البشرة، ويعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية لإزالة السمرة، لذلك إليكِ كيفية استخدام الزبادي كمعالج طبيعي للبشرة:

١: يساعد الاستخدام المنتظم للزبادي على تفتيح سمرة الشمس واستعادة لون البشرة وإشراقها.

٢: يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك ويساعد في تقشير البشرة الذي يعزز عملية تجديد الخلايا.

٣: يمنع الزبادي إنتاج إنزيم التيروزيناز، وبالتالي يتحكم في إفراز الميلانين ويعزز بشرتنا.

٤: يساعد فيتامين B2 الموجود في الزباد ، المعروف أيضاً باسم الريبوفلافين، في الحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها.

– كيفية الاستخدام :

١: خذي 1-2 ملعقة كبيرة من الزبادي العادي في وعاء واخفقيها جيداً بمساعدة شوكة، ومن ثم ضعيه على المناطق المدبوغة من الوجه وكذلك على الجسم، دلكي بلطف بأطراف أصابعك لمدة 3-5 دقائق.

٢: اتركيه على البشرة لمدة 15-20 دقيقة أخرى ثم اغسليه، كرري تطبيقه ثلاث مرات أسبوعياً.