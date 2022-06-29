جامعة بيشة مُمثلة في عمادة الموارد البشرية توفر وظائف شاغرة
كشفت جامعة بيشة مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر وظائف بنظام (التعاون) بمختلف التخصصات من غيـر منسوبي الجامعـة للعام الجامعي 1444هـ.
وأوضحت الجامعة أن الشروط المطلوبة للتقديم هي :
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- حاصلا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها
3- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم(في حال كان المؤهل من الخارج).
4- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.
5- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله(للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).
6- أن يجتاز المقابلة الشخصية، والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية، وفق العناصر التالية:
– المعدل التراكمي 40%.
– اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها لحملة البكالوريوس.
– المؤهلات والخبرات(10٪ لحملة البكالوريوس و 40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).
– المقابلة الشخصية 20%.
– المؤهلات الأعلى والتفرغ الكامل(عدم شغله لوظيفة).
وأفادت بأن طلبات التقديم هي :
1- صور المؤهلات العلمية
2- صور من معادلة الشهادة.
3- صور الخبرات العملية.
4- صورة من الهوية الوطنية.
5- خطاب موافقة جهة العمل(للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).
وقالت :”أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/17هـ الموافق 2022/07/16م.”
كامل التفاصيل (PDF): هنا
الإعلان: هنا
طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا
اترك تعليقاً