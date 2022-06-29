جامعة بيشة مُمثلة في عمادة الموارد البشرية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة بيشة مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر وظائف بنظام (التعاون) بمختلف التخصصات من غيـر منسوبي الجامعـة للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت الجامعة أن الشروط المطلوبة للتقديم هي :

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- حاصلا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها

3- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم(في حال كان المؤهل من الخارج).

4- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.

5- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله(للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية، والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية، وفق العناصر التالية:

– المعدل التراكمي 40%.

– اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها لحملة البكالوريوس.

– المؤهلات والخبرات(10٪ لحملة البكالوريوس و 40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).

– المقابلة الشخصية 20%.

– المؤهلات الأعلى والتفرغ الكامل(عدم شغله لوظيفة).

وأفادت بأن طلبات التقديم هي :

1- صور المؤهلات العلمية

2- صور من معادلة الشهادة.

3- صور الخبرات العملية.

4- صورة من الهوية الوطنية.

5- خطاب موافقة جهة العمل(للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

وقالت :”أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/17هـ الموافق 2022/07/16م.”

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