بالصور.. الريشة تتوج بطلات بطولة المملكة

الرياض(صدى):

توجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مي الرشيد، الفائزات في بطولة المملكة للسيدات للزوجي بحضور رئيس الاتحاد مقرن المقرن ومدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة Ian wright؛ حيث توجت بالمركز الأول اللاعبتين رنا ابو حربش وهيا المدرع.

وحل بالمركز الثاني الثنائي فاطمة موسى وهتون تركستاني وجاءت بالمركز الثالث اللاعبتين الجوهرة السديري ورهف المبدل، فيما جاء ذلك في إطار البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بمشاركة لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة والبالغ عددهم ٦٠ لاعبة والتي أقيمت بالصالة الرياضة لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لمدة يومين.

هذا وتمت إدارة وتحكيم منافسات البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم و تأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات حكام التي ينظمها الاتحاد.