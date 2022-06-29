أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل “البليهد”

المدينة المنورة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة معالي الأستاذ عبدالله البليهد وكيل إمارة منطقة الرياض السابق.

ورحب سمو أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة “البليهد” للمنطقة مشيداً بماقدمه في فترة عمله السابقه لخدمة وطنه ومؤكداً بأنه من الشخصيات التي خدمة الوطن بإخلاص .

الجدير بالذكر أن معالي الشيخ عبدالله البليهد عمل في إمارة منطقة الرياض أربعين عاماً تحت إدارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عندما كان أميراً على منطقة الرياض، بدأ مدير عام ثم وكيل مساعد، وبعدها وكيل بالمرتبة الخامسة عشرة، الى أن اصبح مستشاراً بالمرتبة الممتازة.