رئيس الوزراء البريطاني: لو كان بوتين امرأة لما وقعت الحرب

لندن(صدى):

أثار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجدل بتصريحه عن تصرفات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا:”لو كان بوتين امرأة لما وقعت الحرب”.

ورأى بوريس جونسون أن سيد الكرملين “شن حرباً ذكورية مقيتة ووحشية على أوكرانيا”.

واعتبر أن بوتين ما كان ليبدأ القتال لو كان امرأة، مضيفا: “أعتقد حقًا أنه لما كان سيشن حربًا جنونية وذكورية بالطريقة التي فعلها”.

ووصف العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية بـ “المثال الفاقع على الذكورية السامة”، كما دعا إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم لكي يتولين المزيد من المناصب السياسية في السلطة.