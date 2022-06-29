حسم مصير السومة بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى

طلال الغامدي(صدى):

تنتظر العديد من جماهير النادي الأهلي، حسم مصير عدة لاعبين في الفريق بعد هبوطه رسميا لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، ومن أبرزهم السوري عمر السومة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه يوجد ترحيب مبدئي من عمر السومة، بالبقاء مع الأهلي في دوري الدرجة الأولى، في الموسم الرياضي المقبل.

وتبين أن السومة يرفض الرحيل عن الأهلي، من الباب الخلفي، لذلك يرغب في البقاء مع الفريق، ومساعدته في مهمة إعادته إلى دوري المحترفين، ومن ثم المنافسة على البطولات، مجددًا.

وكان عمر السومة انضم إلى الأهلي، في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي؛ حيث أصبح خلال 8 سنوات، الهداف التاريخي للأهلي، محليًا وخارجيًا.