شاهد.. الخميسي: شخصية سبونج بوب عبارة عن شخص يعلم الأطفال المثلية والقبلات

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب الصحفي خلف الخميسي:”لدينا أشخاص مغرر بهم وبعض الأشخاص يرى أن الحرية الشخصية يندرج تحتها مثل هذه الأمور”.

وأضاف خلف الخميسي:” هناك بعض الأشياء التي يحكمها القرآن الكريم والسنة النبوية هذه خط أحمر ولا يندرج تحتها أي مفهوم من مفاهيم الحرية الشخصية”.

وأشار:”الرسائل التي توجه للأطفال الصغار عبر الرسوم المتحركة مثل لدينا مسلسلات على قنوات بعضها قريبة فلديها محتوى في المنظور العام لا يخص الأطفال ولكن عندما تتمعن في هذا الجانب تجد أشياء كثيرة”.

وتابع:”مثلا مسلسل سبونج بوب فهو محبوب لدى الأخرين وشخصية سبونج بوب عبارة عن شخص مثلي يعلم الأطفال هذا الموضوع والقبلات”.