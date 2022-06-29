الموارد البشرية تكشف عن شروط نقل العمالة المنزلية لصاحب عمل آخر 

الرياض(صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقل الخدمة لعمال الخدمة المنزلية، حيث أتاحت إمكانية انتقال العامل المنزلي لصاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل الحالي.

ووضعت الوزارة ضوابط لفترة التجربة وأهلية المتقدم، وتشمل وضع إجراءات تمكن العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية، ويجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل المنزلي الحالي في الحالات الآتية:

وتتضمن أيضا ثبوت تأخر صاحب العمل المنزلي في دفع أجور العامل المنزلي لمدة 3 أجور متتالية، أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي، وعدم تسلم العاملة المنزلية من مكتب الاستقدام الوسيط، أو من دون الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه من قبل مكتب الاستقدام بوصولها للمملكة، إضافة إلى عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها، وقيام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدمات العامل المنزلي للآخرين.

وشملت، ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه، و ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، إضافة إلى وجود شكوى من العامل المنزلي ضد صاحب العمل المنزلي، وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل المنزلي قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضاً،

كماتقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل المنزلي، و عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما، و بناءً على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى؛ تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل المنزلي، و إذا تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره أو سجنه أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.

ومن بينها أيضا ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علمه، و إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.

وحول أهلية المتقدم وفترة تجربة العامل المنزلية:يتم التحقق من أهلية المتقدمين للحصول على خدمة النقل بناءً على الشروط والمعايير التي تصدرها وكالة الشؤون العمالية، ويجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المنزلي المتفق عليه خلال تلك الفترة.

وعن شرط إتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل المنزلي الجديد بما يلي:سداد رسوم نقل الخدمات المقررة، و تحمل تكاليف إيواء العاملة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، فيمايلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.