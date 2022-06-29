زوج يطعن زوجته 100 طعنة بمقص ويهشم رأسها بشاكوش

القاهرة(صدى):

سجلت منطقة الأميرية في مصر جريمة قتل ارتكبها عامل للتخلص من زوجته، حيث أقدم على طعنها 100 طعنة بمقص، فضلا عن تهشيم رأسها بشاكوش.

وترجع بداية تفاصيل هذه الجريمة عندما بدأت الخلافات تنشأ بين الزوجين عقب سقوط الزوج من الدور الرابع وإصابته بعجز جزئي، وبعدها أصبحت الزوجة تعمل في بيع الجبن والسمن لأهل القرية.

وعندما طلب منها 10 آلاف جنيه منها ليشتري الطابق الأراضي رفضت فقام بقتلها، ونسى 20 عاما من العشرة التي جمعت بينهما، وتم إلقاء القبض عليه.