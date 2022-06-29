مدرسة المعالي بالقنفذة تكرم طلابها خريجي المرحلة الثانوية

عمر المصلحي(صدى):

كرمت مدرسة المعالي المتوسطة والثانوية التابعة لمكتب تعليم المظيلف بتعليم القنفذة اليوم الأربعاء، خريجي الثانوية من طلابها .

ووجه مدير المدرسة مسعود العيسي والموجه الطلابي عمر الزبيدي التهاني للطلاب، مقدمين إليهم عدة نصائح تفيدهم في المرحلة القادمة من حياتهم العلمية والاجتماعية.

و أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا التكريم، قائلين :” :جزاكم الله خيراً معلمينا الفضلاء على كل ما بذلتموه من أجلنا خلال مسيرتنا التعليمية التي دامت سنوات ؛ فقد كنتم نعم المربون وخير الموجهين وأصدق الناصحين، وقد نهلنا منكم العلم المفيد وتلقينا دروساً في حسن الخلق وآداب طلب العلم”.

وتُوج طلاب الثانوية الخريجين في نهاية الحفل بالدورع وشهادات الشكر والتقدير ، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية لهذه المناسبة السعيدة.