والد طالبة المنصورة : قرار المحكمة أثلج صدورنا.. وعزاء شعبي بعد النطق بالحكم

القاهرة(صدى):

عبر أشرف عبد القادر والد الطالبة نيرة ضحية حادث المنصورة في مصر عن فرحته بعدما قضت المحكمة بإعدام قاتل ابنته.

وقال والد الفتاة :”إن قرار المحكمة بتحويل أوراق القاتل لمفتي الجمهورية أثلج صدورنا وأشعرنا بأن دم ابنتنا لم يذهب هدر”.

وأضاف ” بعد هذا القرار ورجوع حق ابنتي سنقيم عزاءً شعبيًا كبيرًا في نيرة بعدالنطق بالحكم على المتهم الأسبوع المقبل”.

وتابع، “سرعة القصاص في قضية ابنتي سوف تحد من انتشار الجريمة، احنا مش في غابة والمخطئ بينال عقابه ومصر بلد أمن وأمان وحقوقنا بترجع فيها “.