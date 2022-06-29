شاهد.. ضبط عدد من المتسولين بالمنطقة الشرقية

الدمام(صدى):

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة، ففي تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة بعد قيامه بالتسول المباشر من قائدي المركبات.

كما رصدت وضبطت وافدة مخالفة لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر داخل أحد الجوامع.

ورصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول من مرتادي المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات.