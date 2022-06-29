بالفيديو.. أخصائية توضح فوائد السفر النفسية والاجتماعية
أوضحت الاخصائية النفسية مريم الشهري، فوائد السفر النفسية والاجتماعية وتأثيره على الأشخاص.
وقالت الشهري :” يعمل السفر على تحسين الحالة المزاجية، كما أنه يساعد كثيرا في تقوية العلاقات الأسرية والزوجية”.
وأضافت ” أما بالنسبة لفوائد السفر الاجتماعية، فإنه عند سفر الأسرة يكون الروتين واحد والأنشطة واحدة وهذا الأمر يخلق جو من التقارب، كما يساهم في بعد الزوجين عن الضغوط الاجتماعية ”
#صباح_السعودية | فوائد السفر النفسية والاجتماعية مع الأخصائية النفسية مريم الشهري. #قناة_السعودية pic.twitter.com/bO0mE8uX4g
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 29, 2022
اترك تعليقاً