  • الأربعاء 29 يونيو

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بالفيديو.. أخصائية توضح فوائد السفر النفسية والاجتماعية

بالفيديو.. أخصائية توضح فوائد السفر النفسية والاجتماعية
أميرة خالد(صدى):

أوضحت الاخصائية النفسية مريم الشهري، فوائد السفر النفسية والاجتماعية وتأثيره على الأشخاص.

وقالت الشهري :” يعمل السفر على تحسين الحالة المزاجية، كما أنه يساعد كثيرا في تقوية العلاقات الأسرية والزوجية”.

وأضافت ” أما بالنسبة لفوائد السفر الاجتماعية، فإنه عند سفر الأسرة يكون الروتين واحد والأنشطة واحدة وهذا الأمر يخلق جو من التقارب، كما يساهم في بعد الزوجين عن الضغوط الاجتماعية ”


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