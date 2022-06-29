الشورى يطالب الموارد البشرية بتخفيف معاناة ذوي الإعاقة في المناطق النائية

مكة المكرمة(صدى):

ودعا المجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إلى حصر الأحياء العشوائية وإعداد خطط تفصيلية لإزالتها وفق جداول زمنية، والتأكيد على جميع الجهات بالتقيد بهوية مكة المكرمة، وتنفيذ مبادرة مكة الخضراء.

وناشد المجلس وزارة الحج والعمرة بضرورة اعتماد نموذج موحّد لمباني المواقيت، وتطوير ما هو قائم ليقدم الخدمات المتكاملة لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.

وأشار المجلس إلى ضرورة تخصيص الجامعات مساحات من أراضيها لأوقافها، وتفعيل منهجية الوقف للتمكن من تحقيق الاستقلالية المالية.