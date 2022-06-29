الانضباط توقف تاليسكا وبانيغا ولاعب الفيصلي وتغرم الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم إيقاف لاعب النصر انديرسون تاليسكا مباراتان بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.

وشملت قرارات الإيقاف لاعب الفيصلي حسين سالم 4 مباريات لقيامه بفعل عدواني تجاه حكم المباراةن كما قررت إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 32,812 لقيام جمهوره برمي علبة مياه واحدة تجاه أرضية الملعب.

وعاقبت اللجنة لاعب الشباب ايفر بانيغا بالإيقاف أربعة مباريات وتغريمه 40 ألف ريال نظير الإشارات المهينة التي أظهرتها لقطات الناقل التلفزيوني في مباراة الشباب الأخيرة تجاه مساعد الحكم.