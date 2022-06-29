وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، عن توافر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- مُنسق خدمات مرضى بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة مستشفيات، إدارة صحية”، وشهادة الإنعاش القلبي الرئوي.

2- سكرتير طبي بشرط حصول المتقدم على دبلوم سكرتير طبي، ومعدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 5).

3- أخصائي تمريض بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض)، و تصنيف من هيئة التخصصات الصحية السعودية.

4- أخصائي التثقيف الصحي حصول المتقدم على بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية (التثقيف الصحي)، وتصنيف من هيئة التخصصات الصحية السعودية

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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