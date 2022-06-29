بوكا جونيورز يقترب من ضم كافاني

وكالات(صدى):

اقترب الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من الانضمام لنادي بوكا جونيورز خلال ميركاتو الصيف الحالي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن وكيل كافاني شوهد يتواجد في مدينة بوينس آيرس حيث أثارت إقامته آمال المشجعين باقتراب ضم كافاني.

وذكر مقربون من كافاني، أن أحد العوامل التي تحفزه على ارتداء قميص بوكا جونيورز هو خوضه منافسات بطولة كوبا ليبرتادوريس، وهي بطولة لم يتمكن من المشاركة فيها مطلقًا.

وكان كافاني أعلن الرحيل عن مانشستر يونايتد بشكل رسمي بعد أن انضم إليه موسم 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان.

يذكر أن تقارير أفادت بقيام إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بتقديم عرض مغرٍ لإدينسون كافاني للتعاقد معه خلال الصيفي الحالي.