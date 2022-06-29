التعليم: بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس الطب البشري والتمريض بأيرلندا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، بدء التقديم للابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، والتمريض، وطب القدم بجمهورية أيرلندا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه التخصصات متاح، وذلك اعتبارا من اليوم، وحتى يوم الأربعاء 6 يوليو المقبل، وذلك على رابط التقديم عبر بوابة “سفير”: من هنا​.

واشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على بكالوريوس الطب على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95٪ أو 3.75 من 4، وأن يكون حاصلاً في درجة الإيلتس على ٥.٥ على الأقل ولا يقل عن ٥ في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.

كما تضمنت الشروط ألا يزيد عمره على 22 سنة، إضافةً إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلتي البكالوريوس في تخصصي التمريض، وطب القدم بحصول المتقدم على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%.