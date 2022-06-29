دراسة : ربع سكان العالم معرضون للفيضانات وفي مقدمتهم الدول الفقيرة

وكالات(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن ربع سكان العالم معرضون لخطر الفيضانات الكبيرة، وفي مقدمتهم سكان الدول الفقيرة.

وأوضحت الدراسة أن حوالي 1,81 مليار شخص، أي 23 بالمئة من سكان العالم، معرضون بشكل مباشر لفيضانات تزيد عن 15 سنتمترا خلال مئة عام. ويعيش 780 مليون نسمة من بين هؤلاء، بأقل من 5,50 دولارات في اليوم.

وأشارت الدراسة التي أجراها جون رينتشلر من البنك الدولي وزملاؤه أن “البلدان منخفضة الدخل معرضة بشكل غير متناسب لمخاطر الفيضانات وهي أكثر عرضة للتداعيات الكارثية على المدى البعيد”.

و حذر الباحثون من أن تغيّر المناخ والتوسع الحضري غير المدروس قد يضاعف المخاطر في السنوات المقبلة.