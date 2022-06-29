طفل يقتل رضيع ويصيب اخته أثناء اللهو بمسدس والده

واشنطن(صدى):

لقى رضيع مصرعه فيما أصيبت طفلة أخرى بطلقة نارية، أثناء لهو صبي بالغ من العمر ٨ سنوات؛ بمسدس والده في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وألقت الشرطة القبض على والد الطفل، رودريك راندال، البالغ من العمر 45 عاماً بتهمة الإهمال، وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، وذلك بعدما أطلق ابنه النار على أطفال صديقة والده داخل أحد الفنادق.

وقام الصبيّ بإطلاق النار على رضيعة تبلغ من العمر عاماً واحداً ، فيما اخترقت الرصاصة جسم الرضيعة، لتكمل وتصيب الطفلة الأخرى.