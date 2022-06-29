ضبط 7 أشخاص لإعلانهم الحج عن الغير وتقديم خدمات حج بغرض النصب والاحتيال

مكة المكرمة(صدى):

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض 7 أشخاص، مقيمين، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال.

وأضافت أن المتهمين هم مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و4 مقيمين من الجنسيات المالية والأفغانية والميانمارية والمصرية ومواطن.

أكدت أن المتهمين قاموا بتوفير حافلات نقل للمشاعر المقدسة وغرف فندقية وأضاحٍ للحجاج بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.