الاتحاد يرغب في التعاقد مع نواكايمي

نواف السالم(صدى):

يستهدف نادي الاتحاد، التعاقد مع أنطونيو نواكايمي، لاعب فريق طرابزون التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وترغب إدارة الاتحاد في ضم العديد من الصفقات خلال الصيف المُقبل من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب، واستكمال عملية بناء الفريق، التي بدأت بضم أحمد حجازي ثم البرازيلي إيجور كورنادو بالإضافة إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويتواصل نادي الاتحاد، حاليًا مع نواكايمي، لاعب طرابزون في الميركاتو الصيفي، حيث أن اللاعب منفتح على فكرة اللعب في دوري المحترفين الذي يضم العديد من النجوم البارزة.

واتفقت الإدارة الاتحادية مع أنطونيو نواكايمي على التوقيع لمدة موسمين مع أفضلية التجديد موسم آخر.