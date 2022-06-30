شاهد.. الزعاق يكشف عن أحر مواسم السنة التي يحتويها آخر شهور السنة الهجرية

علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن أحر مواسم السنة التي يحتويها آخر شهور السنة الهجرية ” ذي الحجة”.

وقال خالد الزعاق:”شهر ذي الحجة لهذه السنة يحتوي على أحر مواسم السنة فأوله موسم الجوزاء، وفي منتصفه نهاية مربعانية القيظ وفي نهايته أول موسم المرزم”.

وكان خالد الزعاق ذكر في تصريحات سابقة أم بزوغ الهلال غرباً بعد مغيب الشمس دليلٌ قاطعٌ على نهاية الشهر المنتهي وبداية الجديد، وهي مرحلة الإهلال.

وتابع أنه منذ لحظة ولادة شهر ذو القعدة والقمر يسير خلف الشمس من جهة الغرب للجهة الشرقية بشكل يومي، وبما أن سرعة القمر الظاهرية تفوق سرعة الشمس بكثير، فإنه يحاول إدراكها وسيدركها في فجر الأربعاء 30 ذو القعدة الموافق 29 يونيو في تمام الخامسة و52 دقيقة فجراً.