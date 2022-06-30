فيديو.. آمال ماهر تطمئن جمهورها..وتكشف سبب اختفائها

القاهرة(صدى):

خرجن الفنانة المصرية آمال ماهر في مقطع فيديو لتطمئن جمهورها عن حالتها وذلك بعد موجة من الجدل أثيرت في مصر الأيام الماضية حول اختفاءها المفاجئ.

وقالت آمال ماهر خلال المقطه: جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا.

وأضافت: ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عني.

وتابعت: بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربي وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب”.