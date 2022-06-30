بيان رسمي من جامعة طيبة بشأن فصل موظفة بسبب الزي الرسمي

نايف السالم(صدى):

أصدرت جامعة طيبة، بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله من أنباء حول فصل موظفة متعاقدة مع الجامعة بعد نقاش مع مشرفتها بسبب الزي الرسمي.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن هذه العاملة تعمل لدى إحدى الشركات المشغلة للصيانة والنظافة في الجامعة، مشيرة إلى أن هناك من الوقائع ما يخالف ما تم نشره إعلاميا.

وأكدت أنها حريصة على تمكين أي موظف أو عامل من الحصول على كافة حقوقه الوظيفية المنصوص عليها نظاما قبل أن يطالب بها.

وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها تجاه كل من يمس بسمعتها، كما دعت الموظفة المتضررة إلى التقدم بدعواها لدى جهة الاختصاص للمطالبة بما تدعيه.