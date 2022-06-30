روسيا تسعى لبيع ذهبها لدول أخرى بعد الحظر الأمريكي

موسكو(صدى):

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، بأن روسيا ستسعى لتصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن استحدثت الولايات المتحدة حظرا على واردات الذهب الروسي.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت أنها ستحظر مع الولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي، وذلك في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتن الحربية”.

وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام/ وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ويعتبر حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة العقوبات التي تستهدف موسكو منذ 24 فبراير.