تبدأ من 16.5ريال..جسر الملك يوضح رسوم تأمين السيارات المتجهة للبحرين

نايف السالم(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، رسوم التأمين الخاصة بالسيارات التي تتوجه من المملكة إلى البحرين.

وأشارت المؤسسة إلى أنه توجد 3 فئات لتأمين المركبات تبدأ من 16.5 ريال وتنتهي بـ 26 ريالاً حسب المتحدة للتأمين.

وبينت أنه يمكن الحصول على وثيقة التأمين أثناء العبور لمملكة البحرين من منفذ جسر الملك فهد.

يذكر أن العامة لجسر الملك فهد قد وقعت عقداً مع الشركة المتحدة للتأمين لتقديم خدمات تأمين المركبات العابرة إلى المملكة ومملكة البحرين.