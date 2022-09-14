قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إن الوزارة ستسحب تراخيص مكاتب الاستقدام فورا في حالة عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية.

وأكد أن التأمين على عقود العمالة المنزلية سيكون قريب جدا، كما تعمل الوزارة حاليا على خطة ممنهجة واستراتيجية لتطبيق الحد الأعلى لأسعار الاستقدام على دول أخرى، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن الوزارة في المراحل الأخيرة فيما يتعلق التأمين على عقود العمالة المنزلية، مضيفا أن التأمين على عقود العمالة يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، مثل تعويض صاحب العمل عن استقدام عامل بديل في حال وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة.