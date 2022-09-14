أقدم مواطن مصري على طعن شقيقه، اليوم الأربعاء، بسبب تناوله آخر حبة مانجو في الثلاجة.

وباشرت الجهات الأمنية المصرية بلاغاً يفيد بإصابة شخص بطعنة نافذة بالصدر بسكين نتيجة شجار مع شخص آخر.

وكشفت التحريات أن شجارًا نشب بين المصاب وشقيقه للخلاف على آخر ثمرة مانجو متبقية في ثلاجة المنزل، حيث أراد الطرفان أن يتناولاها، ففاز بها أحدهما ليقوم الآخر بطعنه بسكين المطبخ، ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة، إذ اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.