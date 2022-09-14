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الاربعاء14 سبتمبر

محامي قاتل المذيعة شيماء جمال ينقض حكم الإعدام بسبب “كلمة”

منذ 38 ثانية
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محامي قاتل المذيعة شيماء جمال ينقض حكم الإعدام بسبب &#8220;كلمة&#8221;
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صرح عادل طه المحامي عن قاتل المذيعة شيماء جمال ، بأنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة القاضي بالإعدام شنقاً للقاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي.

وقال المحامي أن المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوا في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم.

وأضاف المحامي عادل طه، أن المحكمة خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والتي نصت على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها”.

وأوضح طه أن ما حدث أمس أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة “بالإجماع” في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.

 

 

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محامي قاتل المذيعة شيماء جمال ينقض حكم الإعدام بسبب &#8220;كلمة&#8221;

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