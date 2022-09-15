كشفت مصادر أمريكية أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران لتورطها في محاولة اغتيال الكاتب الروائي البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي.

وتشمل العقوبات التي تدرسها واشنطن تقييد وصول هذه الكيانات إلى النظام المالي العالمي، وفقًا لـ “وول ستريت جورنال”.

ويرى مسؤولون أميركيون أن عناصر النظام الإيراني مسؤولة بسبب دعمهم لتلك للفتوى التي أصدرها المرشد آنذاك الخميني في عام 1989 للمطالبة بقتل رشدي بسبب كتاب “آيات شيطانية”.

وكان سلمان رشدي قد تعرض للطعن في الرقبة والبطن على المسرح خلال محاضرة في ولاية نيويورك.