توفى طارق العيدان، نائب رئيس نادي التعاون سابقًا وعضو الشرف، أمس الأربعاء، في حادث دهس.

وكان العيدان قد ابتعد الفقيد خلال الفترة الأخيرة عن شغل أي منصب تنفيذي في نادي التعاون ومجالس إدارته؛ لكنه احتفظ بعضويته الشرفية.