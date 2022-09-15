توفى طارق العيدان، نائب رئيس نادي التعاون سابقًا وعضو الشرف، أمس الأربعاء، في حادث دهس.
وكان العيدان قد ابتعد الفقيد خلال الفترة الأخيرة عن شغل أي منصب تنفيذي في نادي التعاون ومجالس إدارته؛ لكنه احتفظ بعضويته الشرفية.
وفاة #طارق_العيدان نائب رئيس نادي #التعاون السابق في حادث دهس
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 14, 2022
الله يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وذويه
الله يرحمه ويسكنه الجنه