أكد الجيش السوداني أنه ماض في تأمين فترة الحكم الانتقالية في البلاد، دون تدخل مباشر في المعترك السياسي، على الرغم من استمرار الأزمة السياسية في السودان منذ أشهر.

وأفاد الناطق الرسمي للجيش السوداني نبيل عبدالله اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف، لافتًا أنه لا يوجد انقلابيين في صفوفها.

وأشار إلى أن الجيش لن يسمح لأحد باستغلاله من أجل حكم البلاد، قائلا “ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية”

وأوضح أن القوات المسلحة تتفهم محاولات البعض اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي.

وأضاف:” أن الجيش يعرف جيداً كيف يُحصن أفراده ضد أي اختراقات، ونحن نثق في حكمة القيادات وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد”.

والجدير بالذكر أنه منذ أشهر أعلنت القوات العسكرية في البلاد، أنها لا تود الانخراط في السياسة أو تسلم أي مناصب بعد إجراء انتخابات عامة شرعية في البلاد.