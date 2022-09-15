قضت محكمة الاستئناف في القضية المعروفة بإسم «ضيافة الداخلية»، بأحكام مختلفة بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين، وذلك بعد 1344 يوماً في المحاكم الكويتية. وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول عادل الحشاش لمدة 15 سنة، بدلاً من 30 سنة مع تغريمه 113 مليون دينار، كما أمرت بالغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات بحق متهمين وقضت لهم بالحبس سنتين مع وقف النفاذ.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات بحق متهمين وقضت لهم بالحبس سنتين مع وقف النفاذ، وقضى الحكم بحبس الشيخ احمد الخليفة لمدة سنتين مع كفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ، وأيد الحكم أحكام الإدانة بحق آخرين.

والجدير بالذكر أن حكم الاستئناف قد تم النطق به علناً من أمام المنصة وبحضور عدد من المحامين.