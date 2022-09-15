أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.5 % مغلقا عند 11830 نقطة (- 64 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال.

وكان مؤشر السوق قد سجل ارتفاعا بأكثر من 100 نقطة خلال جلسة اليوم فوق مستوى الـ12000 نقطة، قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق على تراجع.

وشهدت جلسة اليوم تنفيذ “فوتسي راسل” تغييراتها في السوق السعودي وفقا لمراجعتها الربعية لمؤشراتها.

وتراجع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 36.50 ريال و87.60 ريال على التوالي، وسط تداولات نشطة على السهمين.

وأنهت أسهم “سابك” و”سابك للمغذيات” و”كيان السعودية” و”علم” و”نادك” و”إكسترا” و”دله الصحية” و”سدافكو”، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهم “بن داود” تراجعات اليوم بنسبة 7 % عند 71.20 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.

وأغلق سهم “أسمنت الجنوبية” عند 55.80 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، صعدت أسهم “دار الأركان” و”ساب” و”مجموعة تداول” و”بنك البلاد” و”مجموعة صافولا” و”سبكيم العالمية” و”أسواق العثيم” بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “ام آي اس” ارتفاعات اليوم بنسبة 9 %.