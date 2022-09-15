وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتفاقية إنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي (DCO) في المملكة، مع الأمينة العامة للمنظمة ديمة اليحيى.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية إن افتتاح مقرّ منظمة التعاون الرقمي في المملكة يعزز من دور المملكة كمركز ريادة للاقتصاد الرقمي.

وأضاف في حديثه: “نتمنى أن يكون لهذه المنظمة بصمة في صياغة الاقتصاد الرقمي”، بحسب “العربية”.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لـ #العربية:

افتتاح مقرّ منظمة التعاون الرقمي في #السعودية يعزز من دور المملكة كمركز ريادة للاقتصاد الرقمي، ونتمنى أن يكون لهذه المنظمة بصمة في صياغة الاقتصاد الرقمي. pic.twitter.com/d54oiXZW1M — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 15, 2022