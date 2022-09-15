أكد أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي أن موقف المملكة ثابت مع الجميع بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط مخاطر التسلح النووي وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال العنزي :” نحن نعرف ومنذ زمن طويل بأن المملكة مع الاستخدام السلمي للطاقة النووية ولكنها ضد الاستخدام العسكري وضد انتشار أسلحة الدمار الشامل وهذا موقف ثابت بالنسبة للملكة ليس فقط مع إيران ولكن مع الجميع”.

وأضاف ” أعتادت إيران على المراوغة وعدم الشفافية في برنامجها النووي لذلك حتى تقرير الوكالة الدولية لن يبدد القلق لدى الجميع بشأن عدم استغلال إيران لهذه البرامج من ناحية عسكرية وهناك كثير من النقاط التي تثير قلق دول الجوار ودول المنطقة والوكالة الدولية للطاقة”.