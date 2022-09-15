أعلنت شركة الاتصالات السعودية (حلول) بالتعاون مع مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك) بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل.
وأوضحت الشركة شروط التقدم :
1- التقديم متاح للسعوديين فقط.
2- حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس.
3- المعدل التراكمي: 4 من 5 أو 3.2 من 4.
4- مهارة فائقة بالتحليل الكمي والنوعي.
5- مهارات التواصل – الذكاء العاطفي.
6- مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
7- الفضول الفكري والرغبة في البحث عن فرص لتطوير مهارات جديدة.
8- مهارات تنظيمية فائقة واهتمام شديد بالتفاصيل.
9- معرفة عملية بمجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م، من خلال الموقع من هنـــــــــــــا
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