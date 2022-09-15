أوضح متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد العقوبات التي ستوقع على مكاتب الاستقدام حال عدم التزامها بقرار السقف الأعلى للأسعار.

وقال آل حماد :” العقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص بشكل مباشر لذا على كافة مكاتب وشركات الاستقدام التقيد بثبت الأسعار التي تم الإعلان عنها وأيضا تجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة قواعد الاستقدام”.

وأضاف ” الآن لا يوجد أي عقد خاص بالعمالة المنزلية في المملكة إلا من خلال منصة مساند، كما أن المنصة تقدم العديد من الخدمات الميسرة لجميع الأفراد “.