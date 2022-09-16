أوضح برنامج “حساب المواطن”، أنه يجب الإفصاح عن العوائد المالية الناتجة عن الأصول العقارية في مصادر الدخل.

وقال البرنامج”، أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال (الإفصاح عن الدخل) ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك، مع كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).

وأشار إلى أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة عن طريق حساب (دراسة الأهلية، وأسباب عدم أهلية العائل وتقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت).