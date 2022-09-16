عملت شركة “أدين إنيرجي” التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية، على تطوير بطارية جديدة للسيارات الكهربائية يمكن شحنها بالكامل خلال دقائق معدودة، ويمتد عمرها إلى 10 سنوات من العمل المتواصل.

وتمكنت الشركة، من إثبات نموذج أولي للخلية المعدنية بمعدلات شحن مدتها 3 دقائق وأكثر من 10 آلاف دورة في العمر، حيث تلقّت 5.15 مليون دولار كتمويل لمواصلة التطوير بهدف تسويق البطارية في المستقبل القريب.

وذكرت التقارير، أن “أدين إنيرجي” تعمل من خلال المشروع إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية الحالية، كما تأمل في جذب 37 % من مالكي السيارات الكهربائية الذين لا يمكنهم شحنها منزلياً.