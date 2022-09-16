طور باحثون في المعهد الوطني للعيون بولاية ميريلاند الأمريكية، تركيبة دوائية جديدة لعلاج مرض الضمور البقعي المُسبب للعمى، الذي يرتبط بعوامل الشيخوخة لدى كبار السن.

وتمكن الباحثون، من التوصل إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات المرضى الذين ترددوا على المعهد طوال الـ 10 سنوات الماضية، حيث وجدوا أن نسخة معدلة من صيغة AREDS2 التي تحتوي على مضادات الأكسدة “لوتين”، و”زياكسانثين”، كانت فعالة في إبطاء تقدم المرض لدى كبار السن.

ويعد الضمور البقعي أو الـ AMD مرضاً تنكسياً يصيب العين ويتسبب في تدهور الشبكية، حيث يصيب أنسجة شبكية العين ببقع تُضعف من مستوى الإبصار تدريجياً لدى الشخص المصاب، إلا أنه قد يتسبب في العمى الكامل في المراحل المتأخرة من العمر.