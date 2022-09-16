تعمل وفاة الملكة إليزابيث الثانية على حدوث العديد من التغييرات في القصر الملكي، فأي شيء يحمل الختم الملكي للملكة سيتعين تغييره ببطء ليحمل اسم الملك تشارلز، ومنها النقود والعملات والطوابع البريدية؛ وصولاً إلى تغيير بعض الأطعمة والمشروبات التي تدخل القصر وفقاً لرغبة الملك الجديد.

وتعودت الملكة الراحلة؛ أن تمنح الشركات المصنعة نحو 30 أمراً ملكياً جديداً كل عام، والتي تخوّل لتلك الشركات إدخال منتجاتها إلى القصر حاملةً الختم الملكي؛ الأمر الذي سيتغيّر تماماً بعد تولّي الملك تشارلز الثالث مقاليد الحكم.

وتشمل قائمة المنتجات الغذائية التي تحمل ختم الملكة الراحلة؛ من بينها منتجات: “هاينز، وبيم، ومياه بريتفيك، وشوكولاتة كادبوري، وشاي تويننجز، وكوكاكولا، ومارتيني، وشعرية كيلوجز، وزبدة خردل كولمان وأمبورزيا، ومخبوزات مكفيتيز وريفيتا، وفطائر مستر كيبلينج، وصلصة تاباسكو”.