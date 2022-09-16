شهد مقر أمانة منطقة تبوك أمس الخميس، إجراءات سحب قرعة منح الأراضي السكنية لعدد من ذوي الشهداء والمُصابين في الحد الجنوبي.
وعملت الأمانة، على تحديد مخطط أنوار القادسية أحد أحياء مدينة تبوك الجديدة موقعاً للأراضي الممنوحة، والذي يتميز بمواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة.
ويأتي سحب قرعة الأراضي الممنوحة لذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي بموجب الأمر السامي بمنح “أراضٍ سكنية” لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي.
الله ينصر المملكة العربية السعودية على الإرهاب الحوثي – ويهيء لليمن من يحكم شعبه بلا إرهاب أو عمالة خارجية أو عدوان داخلي أو خارجي وبلا ميليشيا مسلحة خارج إطار الجيش والقوات اليمنية النظامية .
طال صبرنا وعلى الله توكلنا ورفع الله درجات شهدائنا وشفى وعافى مصابينا من تبوك ومن غيرها شرقا وغربا وشمالا ووسطا وجنوبا – جنوداً وضباطاً وضباط صف . اللهم آمين