شهد مقر أمانة منطقة تبوك أمس الخميس، إجراءات سحب قرعة منح الأراضي السكنية لعدد من ذوي الشهداء والمُصابين في الحد الجنوبي.

وعملت الأمانة، على تحديد مخطط أنوار القادسية أحد أحياء مدينة تبوك الجديدة موقعاً للأراضي الممنوحة، والذي يتميز بمواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة.

ويأتي سحب قرعة الأراضي الممنوحة لذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي بموجب الأمر السامي بمنح “أراضٍ سكنية” لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي.