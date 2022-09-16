أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، لم يكن هو نجم مباراة الاتحاد والخليج.

وقال “العنزي” في حديثه: “لم يكن ‎حمدالله نجم اللقاء اليوم يمكن غروهي هو نجم اللقاء”.

فيما أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن تعجبه من حديث “العنزي” عن حمدالله، متسائلا: “اللي سجل هدفين ليس نجمًا للقاء واللي أنقذ فرصة أفضل !”.

وكان الاتحاد قد نجح في الوصول للوصافة برصيد 10 نقاط، متأخرا عن الشباب صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط.

تجدر الإشارة إلى أن “حمدالله” كان سجل هدف الاتحاد الأول بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية اللقاء، ثم عاد وسجل الثاني ليفوز العميد على الخليج.