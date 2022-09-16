عبّر المدير الفني لنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، عن سعادته، بعد الفوز على الخليج بهدفين دون مقابل بدوري روشن.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي، جاء عقب المباراة: “بدأنا المباراة بشكل جيد واستطعنا التسجيل من كرة ثابتة، ولعبنا على أخطاء الخصم”.

وتابع سانتو في حديثه: “إصابة رومارينهو أثرت قليلاً على الفريق، وبعد الهدف الثاني شعرنا بأن المباراة حسمت، وتراجع أداء اللاعبين، لكننا لعبنا مباراة جيدة بوجه عام”.

وأضاف: “الحديث عن مباراة النصر الآن يعتبر مبكرًا، سأنتظر عودة اللاعبين من معسكرات منتخباتهم وسوف نستعد لها بشكل جيد”.

والجدير بالذكر أن هذه النتيجة رفعت رصيد نادي الاتحاد إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا خلف الشباب متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.