وثق مقطع فيديو رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، طلب مشجعة بالتقاط الصور معه.

ويظهر في الفيديو “المشجعة” لحظة انتظارها رونالدو قبل النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، وكانت ممسكة بهاتفها تريد التقاط الصور له.

وبدت علامات الرفض واضحة على “رونالدو” الذي حاول دفع الفتاة بيده اليسرى.

يُذكر أن “رونالدو” كان قد شارك أساسيا في فوز مانشستر يونايتد 2/0 على شيريف تيراسبول من مولدوفا في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.